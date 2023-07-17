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В одной из общин Харьковской области проведут принудительную эвакуацию детей

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Понедельник 17 июля 2023 18:10
В одной из общин Харьковской области проведут принудительную эвакуацию детей Фото: детей эвакуируют из Волченской общины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Принудительная эвакуация детей была объявлена в некоторых населенных пунктах пограничной Волчанской общины в Харьковской области. До сентября 2022 года община находилась в оккупации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации детей из Волчанской территориальной громады Чугуевского района. Указанная территория подвергается ежедневному враждебному обстрелу из разных видов вооружения.

"Мы на совете обороны области приняли решение об обязательной эвакуации детей из Волчанской территориальной громады, девяти населенных пунктов. Мы должны вывезти 194 ребенка. Предварительно это будет в Харьков", - сказал Синегубов.

Он отметил, что предварительно планируется эвакуация в Харьков. Однако по желанию людей возможно размещение и в вышивских общежитиях самого областного центра, и в других областях Украины, в частности, в Полтавской и Ровенской.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Напомним, что недавно российские военные в очередной раз обстреляли территорию Харьковской области. На этот раз в результате вражеской минометной атаки был ранен местный житель.

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