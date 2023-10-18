Россияне обстреляли общину под Николаевом: есть погибшая и раненый

Российские войска сегодня, 18 октября, обстреляли Степовскую громаду в Николаевской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВО Виталия Кима.
"В 20:30 враг нанес удар по населенному пункту Степовской громады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате этого погибла женщина, ее спасатели деблокировали из-под обломков разрушенного здания.
"Вероятно, еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом", - добавил Ким.
Глава области также написал, что в результате обстрела повреждены жилые дома и сельхозпредприятие.
Ранее мы Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщал информацию о "прилете". По его словам, он произошел вдали от областного центра.
Обстрелы Николаевской области
Напомним, российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города, в том числе враг прибегал к разрушению инфраструктуры.
В ночь на 1 октября, например, террористы атаковали регион дронами-камикадзе. Тогда же было повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор.
В частности, 20 июля, во время очередных обстрелов, стало известно о погибшем. Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов в центре города.
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