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В Николаеве раздались звуки взрывов

Николаев, Среда 18 октября 2023 20:38
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В Николаеве раздались звуки взрывов Фото: Иллюстративное фото (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Николаеве сегодня, 18 октября, раздались звуки взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

"В Николаеве слышны взрывы", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для юго-восточных областей.

Другой официальной информации о взрыве пока не поступало.

Дополнительная информация

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что "прилет" произошел далеко за пределами города.

"До нас дошли только звуки взрывов. Ждем дополнительную информацию от ОВА", - написал он.

Удары по Николаеву

Российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города.

В частности, 10 июля для обстрела Николаева враг применил баллистическую ракету "Искандер". Тогда пострадал один человек.

Также россияне били по Николаеву 20 июля, из-за чего погиб один мирный житель.

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