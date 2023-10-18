В Николаеве раздались звуки взрывов
В Николаеве сегодня, 18 октября, раздались звуки взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Николаевского городского голову Александра Сенкевича.
"В Николаеве слышны взрывы", - говорится в сообщении.
В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для юго-восточных областей.
Другой официальной информации о взрыве пока не поступало.
Дополнительная информация
Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что "прилет" произошел далеко за пределами города.
"До нас дошли только звуки взрывов. Ждем дополнительную информацию от ОВА", - написал он.
Удары по Николаеву
Российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города.
В частности, 10 июля для обстрела Николаева враг применил баллистическую ракету "Искандер". Тогда пострадал один человек.
Также россияне били по Николаеву 20 июля, из-за чего погиб один мирный житель.
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