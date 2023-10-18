В Николаеве раздались звуки взрывов

В Николаеве сегодня, 18 октября, раздались звуки взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ", командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Николаевского городского голову Александра Сенкевича .

"В Николаеве слышны взрывы", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для юго-восточных областей.

Другой официальной информации о взрыве пока не поступало.

Дополнительная информация

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что "прилет" произошел далеко за пределами города.

"До нас дошли только звуки взрывов. Ждем дополнительную информацию от ОВА", - написал он.

Удары по Николаеву

Российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города.

В частности, 10 июля для обстрела Николаева враг применил баллистическую ракету "Искандер". Тогда пострадал один человек.

Также россияне били по Николаеву 20 июля, из-за чего погиб один мирный житель.