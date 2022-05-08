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У Глухові пролунало два потужні вибухи

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Глухів, Неділя 08 травня 2022 18:37
У Глухові пролунало два потужні вибухи Ілюстративне фото
Автор: Дмитро Левицький

У Глухові (Сумська область) ввечері 8 травня пролунало два потужні вибухи. Очевидці чули звуки, схожі на проліт ракети.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Перед цим у Сумській області було оголошено про повітряну тривогу, яка триває і наразі.

Поки офіційної інформації про подію немає. Проте у соцмережах вже з'являються фотографії з димом, який піднявся над містом. Чи пов'язаний дим з вибухами, поки невідомо.

У Глухові пролунало два потужні вибухи

Фото: Шосткинський район піддався ракетному удару (t.me/Zhyvytskyy)

Оновлено.

Голова Сумської області Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі повідомив, що територія Шосткинського району піддалася удару з боку РФ. Зазначимо, що Глухов входить до Шосткинського району.

Нагадаємо, вчора російська авіація обстрілювала Сумську область ракетами, в результаті чого постраждав чоловік.

А 5 квітня в Сумській області сили протиповітряної оборони збили крилату ракету окупантів.

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Сумская область ракетный удар Вибух
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