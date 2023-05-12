Россияне обстреляли ферму в Изюмском районе, есть погибший, - Харьковская ОВА

"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковской области. Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в с. Чернещина Изюмского района", - написал Синегубов.

По его словам, в результате этого обстрела погиб 30-летний работник фермы.

Напомним, что вчера российские войска обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области. В результате были ранены подросток и женщина.

Добавим, перед этим, 9 мая оккупанты атаковали Купянск Харьковской области ракетами "Искандер".

Также мы писали, что россияне нанесли массированный удар по Харьковскому району.

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