Россия атаковала Купянск ракетами "Искандер": три человека ранены

Во вторник, 9 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. По городу враг нанес удары ракетами "Искандер", трое людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вчера вечером враг нанес ракетный удар по г. Купянск. Предварительно, ракетами "Искандер". Повреждены здания гражданского предприятия и 5 частных жилых домов", - рассказал он. По данным главы региона, ранения получили 3 человека. "Женщина 57 лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчины медики оценивают как средней тяжести", - добавил Синегубов. Кроме того, оккупанты нанесли удары по селам Чугуевского и Изюмского районов. А именно: в результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственные сооружения;

повреждены 2 жилых дома и хозяйственные сооружения; в с. Гатище Чугуевского района враг повредил по меньшей мере 2 частных жилых дома, произошел пожар.