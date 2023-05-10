ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия атаковала Купянск ракетами "Искандер": три человека ранены

Новина українською →
Харьков, Среда 10 мая 2023 09:15
Россия атаковала Купянск ракетами "Искандер": три человека ранены Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области "Искандерами" (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 9 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. По городу враг нанес удары ракетами "Искандер", трое людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вчера вечером враг нанес ракетный удар по г. Купянск. Предварительно, ракетами "Искандер". Повреждены здания гражданского предприятия и 5 частных жилых домов", - рассказал он.

По данным главы региона, ранения получили 3 человека.

"Женщина 57 лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчины медики оценивают как средней тяжести", - добавил Синегубов.

Кроме того, оккупанты нанесли удары по селам Чугуевского и Изюмского районов. А именно:

  • в результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственные сооружения;
  • в с. Гатище Чугуевского района враг повредил по меньшей мере 2 частных жилых дома, произошел пожар.

Как сообщалось, во вторник, 9 мая, российские войска обстреляли дома в Купянском районе. В результате возник пожар на территории частного домовладения.

Напомним, ВСУ полностью освободили город Купянск Харьковской области, выбив врага из левобережной части города в сентябре 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Купянск
NEWS
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи