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Россияне обстреляли электроподстанцию в Донецкой области: одна из шахт осталась без света

Фото: россияне обстреляли электроподстанцию в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы не перестают атаковать Донецкую область. В понедельник, 13 ноября, под обстрелы попала электроподстанция и обесточилась воздушная линия. В результате одна из шахт осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"В Донецкой области из-за обстрелов обесточилась воздушная линия и электроподстанция, в результате чего без света осталась одна из шахт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент отключения под землей находились 28 человек. Все были выведены на поверхность.

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Так, российские войска вечером 7 ноября были дарены кассетными боеприпасами по селу Богатырь в Донецкой области, в результате чего три человека погибли.

А 29 октября в прифронтовом Северске Донецкой области экипаж правоохранителей попал под артиллерийский обстрел. Четверо полицейских получили ранения.

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