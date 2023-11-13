Россияне обстреляли электроподстанцию в Донецкой области: одна из шахт осталась без света

"В Донецкой области из-за обстрелов обесточилась воздушная линия и электроподстанция, в результате чего без света осталась одна из шахт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент отключения под землей находились 28 человек. Все были выведены на поверхность.

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Так, российские войска вечером 7 ноября были дарены кассетными боеприпасами по селу Богатырь в Донецкой области, в результате чего три человека погибли.

А 29 октября в прифронтовом Северске Донецкой области экипаж правоохранителей попал под артиллерийский обстрел. Четверо полицейских получили ранения.