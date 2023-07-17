Утром россияне обстреляли Волчанск Харьковской области: есть пострадавший
Российские войска атаковали Волчанск Харьковской области в понедельник, 17 июля. Ранения получил один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Утром оккупанты обстреляли город Волчанск Чугуевского района. По предварительным данным, пострадал 60-летний мужчина", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, раненого мужчину доставили в больницу.
Обстрелы Харькова и области
Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область. В частности, буквально 16 июля днем из-за ракетного обстрела Основянского района погиб один человек. При этом получили ранения еще семь человек. Погибший был гражданским и ему было 23 года.
Кроме того, в ночь на 16 июля российские оккупанты также нанесли ракетный удар по территории Харькова и тоже по Основянскому району. Две ракеты взорвались в воздухе. Враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 01:30 с территории Белгородской области.
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