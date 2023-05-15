ua ru
Пн, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: два человека погибли, еще один ранен

Новина українською →
Двуречная, Понедельник 15 мая 2023 16:19
Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: два человека погибли, еще один ранен Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг снова обстрелял прифронтовую пгт Двухлетняя Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела погибли 2 человека. Синегубов сообщил, что погибли 65-летние женщина и мужчина.

"Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь", - добавил глава ОВА.

Двухлетняя находится фактически на линии фронта и регулярно попадает под обстрелы оккупантов.

Напомним, что ночью на понедельник, 15 мая, российские оккупанты нанесли удары по частному жилому сектору Краматорска Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром в понедельник, 15 мая, российские оккупанты накрыли ракетами Авдеевку Донецкой области. Четверо человек погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война в Украине
NEWS
Зеленский прибыл в Лондон после визита во Францию
Зеленский прибыл в Лондон после визита во Францию
DAILY
"Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию