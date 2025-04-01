Россияне обстреляли Донецкую область: погиб человек, продолжается поисковая операция

"По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донетчины", - рассказал глава областной администрации.

В Покровске в результате атаки российских войск погибла женщина. Сейчас ОВА устанавливает точные обстоятельства и последствия этого удара.

Также ранения получила жительница Александро-Калиново Ильиновской громады. Там повреждены 16 частных домов, магазин и склад.

Кроме того, есть возможность того, что несколько человек погибли в Лимане Мирноградской громады. Сейчас на месте российского дурака работают спасатели.

"Там россияне попали артиллерией по частному дому, поисковая операция на месте происшествия продолжается", - добавил Филашкин.

Он также призвал жителей области проявить ответственность и вовремя эвакуироваться из прифронтовых районов.

Фото: последствия ударов РФ по Донецкой области (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Донецкой области

Добавим, что российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области из различного оружия.

В частности, 23 марта россияне ударили по городу Покровск и поселку Донецкое. В результате вражеских атак два человека погибли, еще один человек ранен.

В субботу, 22 марта, оккупанты обстреляли город Покровск. По данным ОВА, 3 человека погибли, еще один получил ранения.

В тот же день в Краматорске был ранен человек. В Разливе Великоновоселковской громады ранены 2 человека от удара FPV-дроном.