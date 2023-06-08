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Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк: одна упала в 15 м от женщины, она ранена (видео)

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Донбасс, Четверг 08 июня 2023 16:18
Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк: одна упала в 15 м от женщины, она ранена (видео) Фото: оккупанты обстреляли прифронтовой Торец Донецкой области двумя авиабомбами (иллюстрация/t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

На днях российские оккупанты обстреляли прифронтовой Торец Донецкой области двумя авиабомбами. Ранения получили трое людей, в том числе женщина, в 15 метрах от которой упала одна из ФАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

К счастью, во время обстрела рядом находились представители эвакуационной бригады "Белый Ангел", которые оказали раненым первую помощь.

"Ранения получили трое гражданских жителей. Самые тяжелые травмы получила пожилая женщина. Ей оказали помощь на месте и срочно доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Обстрелы Торецка и ближайших населенных пунктов

Как отмечают в МВД, оккупанты постоянно бьют по Торецку, Нью-Йорку и окрестным селам. Только за неделю захватчики сбросили на этот район 6 управляемых авиабомб ФАБ-250.

Напомним, буквально ночью 2 июня россияне нанесли удар по Торецку, в результате чего возникли пожары квартир двух многоэтажек. Из-за этого погиб один человек.

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Донецкая область Торецк
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