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Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: один человек ранен

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Никополь, Понедельник 19 июня 2023 19:54
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: один человек ранен Фото: Обстрел Никополя (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 19 июня, обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки был ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранения получил мужчина 1950 года рождения.

"Его забрали в Днепр в больницу. Предварительный диагноз - минно-взрывная травма", - сообщил Лукашук.

Также в результате обстрела уничтожены 2 хозяйственные постройки, повреждены 16 частных жилых домов, 9 хозяйственных построек, газопровод и линия электропередачи.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Российские захватчики обстреливают Днепропетровскую область ежедневно, под вражеские удары чаще всего попадает Никопольский район и сам город, находящийся по другую сторону реки Днепр.

Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.

Напомним, что российские оккупанты обстреливали Никопольский район в ночь на 17 июня, и для ударов по населенным пунктам применяли артиллерию. В результате вражеских атак есть разрушение.

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