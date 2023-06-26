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Россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области: есть раненая и разрушения

Фото: Последствия обстрела (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 26 июня, обстреляли Белозерку в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадала одна женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 26 июня 2023 года около 13:10 российские военные совершили артиллерийский обстрел Белозерской общины Херсонской области.

Отмечается, что в результате атаки врага местная жительница, которая находилась во дворе домовладения, получила ранения. Херсонская ОВА объяснила, что пострадала именно жительница поселка.

Фото: община, которую обстреляла Россия (deepstatemap.live)

Также были повреждены музыкальная школа, жилые дома и разрушены хозяйственные постройки. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения областного центра Херсонской области нашими воинами, российские оккупанты ежедневно наносят удары по деоккупированным территориям региона.

Вчера российские войска обстреляли Тягинскую территориальную общину, в результате вражеской атаки был ранен мужчина.

Позже россияне обстреляли Антоновку, из-за чего ранение получил 29-летний мужчина. А до этого российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Херсон. В результате удара погиб 44-летний гражданский.

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