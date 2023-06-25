Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть раненый
Российские военные снова обстреляли территории Херсонской области. В результате вражеской атаки ранен мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Бериславской РВА Владимира Литвинова.
"Под огнем оказалось с.Бургунка Тягинской территориальной общины. Армия РФ нанесла удар из артиллерии по жилым домам поселка", - сообщил глава РВА.
Он сообщил, что в результате вражеских обстрелов были повреждены:
- здания,
- и хозяйственные постройки жителей.
Кроме того, один мужчина получил ранение, его, по словам Литвинова, в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Обстрел Херсона и области
Оккупанты постоянно обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области. Причем обстрел жилых домов является тактикой окупантов, но не случайностью. К примеру, буквально недавно захватчики обстреляли Херсон. В результате атаки пострадали шесть человек, также было повреждено здание медицинского учреждения.
Бериславский район является одним из тех, что россияне обстреливают почти каждый день.
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