Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Как пишет Прокудин, один из снарядов разорвался посреди комнаты. Пока известно о 44-летнем погибшем. Еще одна женщина оказалась под завалами.

Согласно данным Херсонской областной прокуратуры, враг открыл огонь по жилому кварталу города около 03:20 утра.

"По предварительным данным, российские войска атаковали областной центр артиллерией. Повреждены частные и многоквартирные дома. Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия", - добавляет прокуратура.

Фото: российские оккупанты ударили по гражданским домам в Херсоне, есть погибший (t.me/phogovua)

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденный нашими воинами осенью областной центр Херсонской области.

К примеру, только за минувшие сутки, 24 июня, враг 59 раз ударил по мирным населенным пунктам Херсонской области. В общей сложности было выпущено около 253 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области.

Тогда же из-за российской агрессии два человека получили ранения.