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Россияне ударили по больнице в Херсоне: в ОВА показали последствия

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Херсон, Четверг 23 марта 2023 11:26
Россияне ударили по больнице в Херсоне: в ОВА показали последствия Иллюстративное фото: россияне ударили по больнице в Херсоне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные сегодня ночью обстреляли центр Херсона. В частности, захватчики попали по одной из больниц города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Глава ОВА также отметил, что из-за вражеской атаки пострадало жилье мирных жителей. Кроме того, дотла сгорел припаркованный рядом автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки россияне выпустили 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" по Херсонской области. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также вчера житель Херсонской области подорвался на вражеской мини и потерял часть ноги.

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