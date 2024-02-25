Россияне обстреляли Харьковскую область: ранен волонтер

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территории Харьковской области. В результате атаки в Купянском районе был ранен волонтер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, вчера, 24 февраля, примерно в 23:00 российские военные нанесли авиаудар по селу Черное Купянского района.

В результате вражеской атаки были повреждены девять жилых домов и детский сад. Предварительно, враг ударил ФАБ-250.

Известно также, что около полудня оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Петропавловка Купянского района.

"Получил ранение 44-летний волонтер, он госпитализирован в больницу", - сообщили в прокуратуре.

Фото: в Харьковской области ранили волонтера (prokuratura_kharkiv)

По данным правоохранителей, вчера днем под авиаударом со стороны ВС РФ также было село Григоровка Купянского района.

Задокументировано попадание в магазин, полностью разрушено. Также повреждены 5 частных домовладений, почта и т.д.

По предварительным данным, удар был нанесен управляемой авиабомбой.

Воздушные удары РФ по Харькову

Напомним, в ночь на 10 февраля, враг запустил 31 ударный беспилотник типа "Шахед" с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

В Харькове дроны атаковали нефтебазу. В результате атаки произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни – пострадали.

Как выяснилось, среди погибших - прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья. Жертвами российской атаки стали ее муж и трое детей.

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