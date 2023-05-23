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Россияне обстреляли Авдеевку ракетами и из авиации, двое раненых (фото)

Фото: россияне обстреляли Авдеевку ракетами и из авиации, двое раненых (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия в очередной раз атаковала Авдеевку Донецкой области. Минимум два человека ранены после того, как враг обстрелял город ракетами и из авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По меньшей мере, два человека ранены в результате авиаракетного удара по Авдеевке", - написал он.

Ситуация в Авдеевке

Авдеевское направление считается одним из самых горячих на фронте. Сейчас в городе находятся 1700 человек и это, несмотря на то, что город постоянно обстреливается.

Буквально сегодня стало известно, что два человека получили ранения в этом городе, которому пришлось выдержать 15 обстрелов только за последние сутки. Из города, по последним данным, уже эвакуировали всех детей. Несмотря на атаки россиян, родители некоторых из них прятали их, чтобы не эвакуироваться.

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Авдеевка