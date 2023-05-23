Росіяни обстріляли Авдіївку ракетами та з авіації, двоє поранених (фото)

"Щонайменше двоє людей поранені внаслідок авіаракетного удару по Авдіївці", - написав він.

Ситуація в Авдіївці

Авдіївський напрямок вважається одним із найгарячіших на фронті. Наразі в місті перебувають 1700 осіб і це попри те, що місто постійно обстрілюється. Буквально сьогодні стало відомо, що двоє людей отримали поранення у цьому місті, якому довелося витримати 15 обстрілів лише за останню добу. З міста, за останніми даними вже евакуювали всіх дітей. Попри атаки росіян, батьки деяких з них переховували їх, щоб не евакуюватися.