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Росіяни обстріляли Авдіївку ракетами та з авіації, двоє поранених (фото)

Фото: росіяни обстріляли Авдіївку ракетами та з авіації, двоє поранених (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія вчергове атакувала Авдіївку Донецької області. Мінімум двоє людей поранене після того, як ворог обстріляв місто ракетами та з авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Щонайменше двоє людей поранені внаслідок авіаракетного удару по Авдіївці", - написав він.

Ситуація в Авдіївці

Авдіївський напрямок вважається одним із найгарячіших на фронті. Наразі в місті перебувають 1700 осіб і це попри те, що місто постійно обстрілюється. Буквально сьогодні стало відомо, що двоє людей отримали поранення у цьому місті, якому довелося витримати 15 обстрілів лише за останню добу. З міста, за останніми даними вже евакуювали всіх дітей. Попри атаки росіян, батьки деяких з них переховували їх, щоб не евакуюватися.

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Авдіївка