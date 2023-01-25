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Россияне обстреляли Авдеевку из "Градов": в ОВА показали последствия

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Авдеевка, Среда 25 января 2023 16:57
Россияне обстреляли Авдеевку из "Градов": в ОВА показали последствия Фото: россияне обстреляли Авдеевку из "Градов" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 25 января, обстреляли Авдеевку из "Градов". Захватчики били по жилым кварталам города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Сегодня днем россияне нанесли очередной удар по жилым кварталам Авдеевки из Градов - город страдает от обстрелов ежедневно и уже фактически уничтожен полностью", - написал он.

По его словам, Авдеевка уже девятый год остается украинским форпостом в Донецком направлении, а с начала полномасштабной агрессии РФ находится под непрерывным огнем.

"Это - одна из самых горячих точек на фронте. Все гражданские, не задействованные в работе критической инфраструктуры, должны покинуть город", - добавил он.

Как сообщалось ранее, сегодня из-за массированного обстрела россиян сорвалась эвакуация семьи с детьми из Угледара.

РБК-Украина также сообщало, что вчера оккупанты обстреляли Константиновку, четыре человека получили ранения.

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Авдеевка Донецкая область
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