В результате авиаудара РФ по городу Часов Яр погиб человек
В субботу, 26 ноября, российские военные совершили авиаудар по городу Часов Яр (Донецкая область). В результате атаки оккупантов погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по жилому многоэтажному зданию в г. Часов Яр. В результате вражеской атаки разрушен подъезд с первого по пятый этажи - один человек погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранители и спасатели, проводятся работы по расчистке завалов. Устанавливается количество пострадавших и масштабы разрушений.
Расследование началось по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что во вторник, 22 ноября, российские военные обстреляли Торецк и Часов Яр (Донецкая область). В результате атаки оккупантов ранены гражданские.
Российские войска за прошедшие сутки несколько раз обстреляли Донецкую область. В результате ранения получили четыре человека.
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