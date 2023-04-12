Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

Фото: россияне обстреляли из артиллерии жилые дома в Херсонской области, есть разрушения (t.me/khersonskaODA)

Отмечается, что в результате обстрела никто из гражданских не пострадал.

"Утром вражеская артиллерия прицельно ударила по жилым домам. Из-за обстрелов в домах выбиты окна, повреждены кровли, теплицы и солнечные батареи", - пишет ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты ночью обстреляли из РСЗО Очаков Николаевской области. В результате удара были повреждены жилые дома, автомобили и другое. Среди гражданских никто не пострадал.

За прошедшие сутки, как пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, россияне совершили 35 обстрелов Херсонской области.

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