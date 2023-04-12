ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли из артиллерии жилые дома в Херсонской области, есть разрушения

Новина українською →
Среда 12 апреля 2023 12:34
Россияне обстреляли из артиллерии жилые дома в Херсонской области, есть разрушения Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. В результате очередного удара были повреждены жилые дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Утром вражеская артиллерия прицельно ударила по жилым домам. Из-за обстрелов в домах выбиты окна, повреждены кровли, теплицы и солнечные батареи", - пишет ОВА.

Отмечается, что в результате обстрела никто из гражданских не пострадал.

Фото: россияне обстреляли из артиллерии жилые дома в Херсонской области, есть разрушения (t.me/khersonskaODA)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты ночью обстреляли из РСЗО Очаков Николаевской области. В результате удара были повреждены жилые дома, автомобили и другое. Среди гражданских никто не пострадал.

За прошедшие сутки, как пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, россияне совершили 35 обстрелов Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине
NEWS
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно