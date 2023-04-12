Российские войска из РСЗО обстреляли Очаков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Снова обстрелы, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурской косы. Повреждения и пострадавших устанавливаем, полиция и ГСЧС работают на месте!", - говорится в сообщении Шайхета.

Он также призвал жителей города по возможности находиться в безопасности в случае новых ночных обстрелов.