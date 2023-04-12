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Российские войска из РСЗО обстреляли Очаков

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Среда 12 апреля 2023 01:20
Российские войска из РСЗО обстреляли Очаков Фото: российские войска из РСЗО обстреляли Очаков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные вчера вечером, 11 апреля, обстреляли Очаков Николаевской области с применением реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Снова обстрелы, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурской косы. Повреждения и пострадавших устанавливаем, полиция и ГСЧС работают на месте!", - говорится в сообщении Шайхета.

Он также призвал жителей города по возможности находиться в безопасности в случае новых ночных обстрелов.

Ранее сообщалось, что оккупанты 7 апреля обстреляли Очаков Николаевской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Кроме того, в понедельник, 3 апреля, российские военные обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Для этого враг применил артиллерию.

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