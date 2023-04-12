Ночью оккупанты обстреляли Очаков: в ОВА рассказали о последствиях
Ночью в среду, 12 апреля, российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"В результате чего разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети Интернет, -газо и электроснабжение. Пострадавших нет", - рассказал он.
Кроме того, по словам Кима, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что оккупанты 7 апреля обстреляли Очаков Николаевской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура города.
Кроме того, в понедельник, 3 апреля, российские военные обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Для этого враг применил артиллерию.
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