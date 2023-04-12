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Ночью оккупанты обстреляли Очаков: в ОВА рассказали о последствиях

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Очаков, Среда 12 апреля 2023 08:23
Ночью оккупанты обстреляли Очаков: в ОВА рассказали о последствиях Фото: оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области 12 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в среду, 12 апреля, российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В результате чего разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети Интернет, -газо и электроснабжение. Пострадавших нет", - рассказал он.

Кроме того, по словам Кима, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее сообщалось, что оккупанты 7 апреля обстреляли Очаков Николаевской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Кроме того, в понедельник, 3 апреля, российские военные обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Для этого враг применил артиллерию.

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