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В Харьковской области полицейские обнаружили мины и боеприпасы

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Харьковская область, Четверг 19 января 2023 01:13
В Харьковской области полицейские обнаружили мины и боеприпасы Фото: в Харьковской области полицейские нашли мины и боеприпасы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Полиция обнаружила несколько десятков разных взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.

Так, в селе Каменка Изюмского района правоохранители обнаружили 8 ручных гранат, 6 снарядов калибра 100 мм, 5 выстрелов от гранатометов и 2 мины. А в селе Сулиговка полицейские обнаружили 3 неразорванных боеприпаса.

В последнем населенном пункте правоохранители также установили место захоронения двух человек, погибших при обстреле. Их тела были эксгумированы, а личности погибших установлены. В Харьковской области полицейские обнаружили мины и боеприпасыВ Харьковской области полицейские обнаружили мины и боеприпасыВ Харьковской области полицейские обнаружили мины и боеприпасы

Напомним, правоохранители провели осмотр деоккупированной части Николаевской области и обнаружили российские боеприпасы и технику армии РФ в одном из домовладений.

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