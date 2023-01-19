В Харьковской области полицейские обнаружили мины и боеприпасы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу ГУНП в Харьковской области.

Так, в селе Каменка Изюмского района правоохранители обнаружили 8 ручных гранат, 6 снарядов калибра 100 мм, 5 выстрелов от гранатометов и 2 мины. А в селе Сулиговка полицейские обнаружили 3 неразорванных боеприпаса.

В последнем населенном пункте правоохранители также установили место захоронения двух человек, погибших при обстреле. Их тела были эксгумированы, а личности погибших установлены.