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Оккупанты продолжают бить по Харьковской области: в ОВА показали последствия

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Харьковская область, Четверг 19 января 2023 09:19
Оккупанты продолжают бить по Харьковской области: в ОВА показали последствия Фото: оккупанты вновь атаковали приграничье Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные войска РФ продолжают обстреливать Харьковскую область. За прошедшие сутки враг атаковал несколько населенных пунктов, есть попадания в гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, в Купянске вследствие обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие. В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, также горели хозяйственные постройки.

В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома - там выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию.

Кроме того, из-за обстрелов в пгт Вильча повреждены 5 частных домов. Был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание в детский сад.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области 18 января (t.me/synegubov)

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты за прошедшие сутки атаковала несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие обстрелов ранения получили четверо гражданских.

Также сообщалось, что ночью 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Вследствие атак повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.

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