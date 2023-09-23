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Россияне обстреляли из артиллерии приграничье Сумской области, есть погибший

Суббота 23 сентября 2023 22:50
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Россияне обстреляли из артиллерии приграничье Сумской области, есть погибший Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в течение дня совершили 21 обстрел приграничья Сумской области. В результате одного из них погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Так, россияне осуществили артиллерийские обстрелы Юнаковской общины. В результате одного из обстрелов погиб местный житель.

Кроме того, оккупанты били из миномета по территориям Середино-Будской, Эсманской и Шалыгинской громад.

К тому же Великописаревская и Краснопольская громады пострадали из-за вражеского минометного и артиллерийского обстрела.

Россияне с беспилотника сбросили ВОГ на Хотинскую громаду, а также обстреляли ее из миномета.

Также российские захватчики сбросили восемь мин на территорию Николаевской громады.

Кроме того, Белопольская громада пострадала из-за обстрелов из СПГ и минометов.

Ситуация в Сумской области

После освобождения Сумской области от россиян весной прошлого года, оккупанты регулярно обстреливают авиацией, артиллерией и минометами приграничные территории. Поэтому в этом году власти региона даже решили создать 5-километровую отселенную зону вдоль границы с РФ.

Недавно россияне из артиллерии обстреляли Великописаревскую общину в Сумской области. Из-за атаки погиб 47-летний мужчина, а 40-летняя женщина получила ранения.

Позже российские кафиры нанесли артиллерийский удар по территории Ворожбянской общины, при обстреле ранения получил местный житель.

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