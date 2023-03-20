Россияне за сутки выпустили по Херсону и области почти 400 снарядов: есть много раненых

Иллюстративное фото: Россияне выпустили по Херсону и области 385 снарядов (Getty Image)

Российские оккупанты за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 385 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, Херсон противник атаковал 3 раза. Прокудин рассказал, что 13 вражеских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. "К сожалению, шесть человек получили ранения", - добавил глава ОВА. Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 19 марта было эвакуировано 89 гражданских.