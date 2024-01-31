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Россияне обустроили военный полигон в частном секторе под Мариуполем, - горсовет

Архивное фото: Россияне обустроили военный полигон в частном секторе Мариуполя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты обустроили военный полигон в частном секторе под Мариуполем. Прикрываются людьми как живым щитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Отмечается, что оккупанты обустроили военные позиции возле поселка Мирное. Таким образом, захватчики используют жителей как "живой щит".

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, оккупанты цинично создают свои военные базы там, где живут мирные люди. Таким образом, прикрываясь мариупольцами.

"Это - крайне цинично и показывает истинное отношение к жизням людей", - сказал Бойченко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев ожесточенных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Также сообщалось, что российские оккупанты перемещают через Мариуполь живую силу и инженерные подразделения в направлении Волновахи Донецкой области.

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