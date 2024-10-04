Россияне обустроили новую базу с большим складом снарядов в районе Мариуполя

"Фиксуем очередную ремонтную базу россиян с большим складом БК и транзитной стоянкой", - рассказал он.

По его словам, после взрывов в Мелекино и Глубоком, россияне были вынуждены свести все в одно место.

"Чтобы не вдаваться в мелкие детали и не разглашать лишнее - база находится по Таганрогскому шоссе. До жилого квартала менее 100 метров. Живой щит никто не отменил", - отметил Андрющенко.