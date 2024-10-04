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Россияне обустроили новую базу с большим складом снарядов в районе Мариуполя

Фото: РФ обустроила новую базу с большим складом снарядов в районе Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты обустроили новую базу с большим складом снарядов в районе Мариуполя. Она расположена поблизости от жилого квартала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксуем очередную ремонтную базу россиян с большим складом БК и транзитной стоянкой", - рассказал он.

 

По его словам, после взрывов в Мелекино и Глубоком, россияне были вынуждены свести все в одно место.

"Чтобы не вдаваться в мелкие детали и не разглашать лишнее - база находится по Таганрогскому шоссе. До жилого квартала менее 100 метров. Живой щит никто не отменил", - отметил Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе

Ранним утром 11 сентября в Мариуполе и районе раздавались взрывы. Были "прилеты" по складу и базированию оккупантов.

В частности, в Мелекино фиксировались удары по складу оккупантов неподалеку от АЗС и бывшего магазина "Скорпион".

Кроме того, в оккупированном Мариуполе раздался взрыв и 4 октября. Синхронно с Мариуполем было громко в Бердянске и вдоль всего побережья.

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