Росіяни облаштували нову базу з великим складом снарядів в районі Маріуполя

Вибухи в Маріуполі

Рано вранці 11 вересня у Маріуполі та районі лунали вибухи. Були "прильоти" по складу і базуванню окупантів.

Зокрема, у Мелекіному фіксувались удари по складу окупантів неподалік АЗС та колишнього магазину "Скорпіон".

Крім того, в окупованому Маріуполі пролунав вибух і 4 жовтня. Синхронно з Маріуполем гучно було в Бердянську та вздовж всього узбережжя.

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