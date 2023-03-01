Россияне беспощадно уничтожают Бахмут, в городе остается 4500 человек (фото)

Россияне разрушили более 4400 жилых домов в Бахмуте, продолжаются тяжелые бои за город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.
"Идут тяжелые бои за наш Бахмут. Больно смотреть на то, что делают вражеские снаряды с городом, во что превращают общину", - говорится в сообщении.
В настоящее время в городе остается 4500 жителей. Жители снабжены продуктами питания, водой, средствами гигиены.
"Продолжаем завозить в город хлеб, два раза в неделю по 5 тысяч буханок. Но в Бахмуте очень опасно. Враг беспощадно уничтожает город, калечит и убивает мирных жителей", - добавил глава города.
Рева заявил, что на сегодняшний день россияне разрушили более 4400 жилых домов.
Напомним, что Россия привлекла к боям в Бахмуте опытнейших бойцов "Вагнера". В то же время, из-за огромных потерь враг ставит под угрозу свою способность вести бои за пределами города.
Украинское командование не принимало решения о выходе Сил обороны из Бахмута Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.
Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили семерых россиян из диверсионно-разведывательной группы под Бахмутом. Еще трое диверсантов были ранены.
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