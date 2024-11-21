Россияне продолжают активные штурмы на двух направлениях в Донецкой области, - Генштаб

С начала суток 21 ноября на фронте произошли 174 боевых столкновений. Больше всего россияне давили на Силы обороны на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных (12 ракет) и 46 авиационных (74 управляемых авиабомбы, КАБы) ударов. Кроме этого, привлекли для поражения более 300 дронов-камикадзе и осуществили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы.
Согласно предварительным данным, сегодня потери противника на направлении составили 52 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши защитники уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины, противотанковый ракетный комплекс и повредили три автомобиля оккупантов.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили 14 вражеских атак. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра и Ступочек. Продолжается бой.
На Торецком направлении при поддержке авиации, противник пять раз атаковал позиции украинских подразделений у Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки. Наши защитники отбили 38 штурмов. Одиннадцать атак продолжаются, ситуация контролируется.
Потери оккупантов за сегодня на направлении составили 208 военных убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину и четыре автомобиля захватчиков.
На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Шестнадцать боестолкновений завершены, еще десять - до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения, пытался прорваться в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки. Сейчас еще продолжается две атаки оккупантов.
На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.
На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки, противник успеха не имел.
На остальных направлениях - без особых изменений.
Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам. Украинские воины за сегодня отбили 27 вражеских штурмов.
Утром 21 ноября россияне атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами.
В Днепре прогремел ряд мощных взрывов. В результате атаки пострадали два человека.
Позже оказалось, что агрессор впервые за полномасштабную войну ударил по украинскому городу межконтинентальной баллистической ракетой.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что удар по Украине был нанесен ракетой "Орешник".
Атака стала своеобразным ответом РФ на удар крылатыми ракетами Storm Shadow по подземному командному пункту в Курской области 20 ноября.
Подробнее об ударе России межконтинентальной ракетой по Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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