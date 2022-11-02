ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов и "приземлили" самолет: новые потери РФ

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили несколько единиц вражеской авиации и ликвидировали еще 800 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 73 270 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

За сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях. Общие боевые потери противника на 2 ноября ориентировочно составили: личного состава - около 73270 (+800);

танков - 2714 (+16);

боевых бронированных машин - 5525 (+24);

артиллерийских систем - 1733 (+3);

РСЗО - 387 (+4);

средства ПВО - 198 (+1);

самолетов - 277 (+1);

вертолетов - 258 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1438 (+23);

крылатые ракеты - 397 (+0);

корабли/катера - 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 4153 (+10);

специальная техника - 154 (+0).