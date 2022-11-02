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ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов и "приземлили" самолет: новые потери РФ

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Среда 02 ноября 2022 09:44
ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов и "приземлили" самолет: новые потери РФ Фото: ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили несколько единиц вражеской авиации и ликвидировали еще 800 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 73 270 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

За сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Общие боевые потери противника на 2 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 73270 (+800);
  • танков - 2714 (+16);
  • боевых бронированных машин - 5525 (+24);
  • артиллерийских систем - 1733 (+3);
  • РСЗО - 387 (+4);
  • средства ПВО - 198 (+1);
  • самолетов - 277 (+1);
  • вертолетов - 258 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1438 (+23);
  • крылатые ракеты - 397 (+0);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4153 (+10);
  • специальная техника - 154 (+0).

    Напомним, за минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено почти 160 огневых задач. В частности, нашим бойцам удалось уничтодить 25 оккупантов, 3 реактивных систем залпового огня "Град" и САУ "Акация".

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