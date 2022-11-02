ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов и "приземлили" самолет: новые потери РФ
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили несколько единиц вражеской авиации и ликвидировали еще 800 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 73 270 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
За сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Общие боевые потери противника на 2 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 73270 (+800);
- танков - 2714 (+16);
- боевых бронированных машин - 5525 (+24);
- артиллерийских систем - 1733 (+3);
- РСЗО - 387 (+4);
- средства ПВО - 198 (+1);
- самолетов - 277 (+1);
- вертолетов - 258 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1438 (+23);
- крылатые ракеты - 397 (+0);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4153 (+10);
- специальная техника - 154 (+0).
Напомним, за минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено почти 160 огневых задач. В частности, нашим бойцам удалось уничтодить 25 оккупантов, 3 реактивных систем залпового огня "Град" и САУ "Акация".
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