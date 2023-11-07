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Россияне нарастили производство ракет быстрее, чем ожидалось, - ISW

Фото: РФ быстро нарастила темпы производства ракет (росСМИ)
Автор: Антон Малиновский

Похоже, что российские военные увеличили свои запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Запасы ракет в РФ

В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Так что страна-агрессор увеличила производство ракет , оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

В обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты .

По словам представителя ГУР Андрей Юсова, россияне продолжают производить ракеты для ударов по Украине , однако не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были до начала полномасштабного вторжения.

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