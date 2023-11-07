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Росіяни наростили виробництво ракет швидше, ніж очікувалось, - ISW

Фото: РФ швидко наростила темпи виробництва ракет (росЗМІ)
Автор: Антон Малиновський

Схоже, що російські військові збільшили свої запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Запаси ракет у РФ

У вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Тож країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.

Додамо, що в уламках ракет, якими Росія б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

За словами представника ГУР Андрій Юсова, росіяни продовжують виробляти ракети для ударів по Україні, однак не можуть повернутись до рівня тих запасів, які в них були до початку повномасштабного вторгнення.

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