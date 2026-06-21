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Россияне увеличили объемы переброски боеприпасов через Мариуполь, - Андрющенко

09:50 21.06.2026 Вс
2 мин
Какую новую логистическую тактику начали применять оккупанты?
aimg Мария Науменко
Россияне увеличили объемы переброски боеприпасов через Мариуполь, - Андрющенко Фото: российская военная техника во время транспортировки (facebook.com/artsakhdefencearmy)
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На оккупированных территориях зафиксированы заметные изменения в военной логистике России. Оккупанты все активнее перебрасывают грузы и колонны, используя новые способы маскировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По его словам, главной особенностью прошедшей недели стало массовое использование россиянами топливозаправщиков и грузовиков синего цвета для перевозки боеприпасов.

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Если раньше такой способ маскировки фиксировали преимущественно в Мариуполе, то теперь подобный транспорт регулярно движется как из Ростовской области РФ, так и со стороны оккупированного Крыма.

Андрющенко отметил, что ежедневно по этому маршруту проходит до 20 единиц различного грузового транспорта с такой маркировкой.

Кроме того, оккупанты продолжают перебрасывать военные колонны, хотя теперь они движутся небольшими группами. Основное направление перемещения - со стороны Бердянска на север Донецкой области.

По словам руководителя Центра изучения оккупации, все такие колонны сопровождаются огневыми группами, представителями военной комендатуры и Росгвардии.

Подводя итоги наблюдений, Андрющенко предположил, что российские войска либо постепенно восстанавливают уверенность в безопасности своих маршрутов, либо нашли новые способы минимизировать риски во время перевозок.

"Это либо отчаяние, либо найденное решение. Время покажет", - отметил он.

Напомним, что, несмотря на активизацию военных перевозок, логистические маршруты оккупантов в Донецкой области остаются уязвимыми.

Ранее, после поражения российской военной колонны на трассе Мариуполь - Новоазовск, оккупационные власти были вынуждены перекрыть движение и организовать объезд.

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