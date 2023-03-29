Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке: попали ракетой по детсаду

Он сообщил, что захватчики попали ракетой по детскому саду. Также пострадал многоэтажный дом напротив.

Как сообщалось ранее, за 8 лет российской войны против Украины в Авдеевке погибло вдвое меньше людей, чем после начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, РБК-Украина подробно рассказывало о ситуации в Авдеевке и объясняло, почему оккупанты усилили атаки на город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.