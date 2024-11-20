Срок пребывания ВСУ в Курахово измеряется неделями, - эксперт
В настоящее время есть большая угроза окружения россиянами Курахово Донецкой области. Срок пребывания украинских войск в городе измеряется неделями.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.
"Большая угроза (окружения - ред.) есть. Курахово окружено уже на 70%, а может больше. Я предполагаю, что срок пребывания там наших военных измеряется неделями. Это при условии, если не изменится ситуация кардинально с нашей стороны или российской" , - сказал Ступак.
По его словам, ситуация может измениться, если, например, российская сторона исчерпает ресурс и больше не сможет наступать, или Украина подбросит ресурсы и сможет еще больше оказывать сопротивление.
"Но, мне кажется, при той ситуации, которая есть, мы в течение нескольких недель должны выйти из города", - считает эксперт.
Ситуация в районе Курахово
Следует отметить, что в последние недели ситуация в районе Курахово Донецкой области серьезно усложнилась. Сейчас это направление самое горячее на фронте.
Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для YouTube-каналу РБК-Украина уже высказывал мнение о том, что ВСУ все же придется выйти из Курахово, но к тому времени силы россиян сильно иссякнут.
Кроме того, как рассказал военный эксперт Иван Ступак, захват Курахово может произойти достаточно скоро. По его мнению, российские войска могут захватить Курахово до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, или даже раньше.
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