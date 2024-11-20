Срок пребывания ВСУ в Курахово измеряется неделями, - эксперт

В настоящее время есть большая угроза окружения россиянами Курахово Донецкой области. Срок пребывания украинских войск в городе измеряется неделями.

"Большая угроза (окружения - ред.) есть. Курахово окружено уже на 70%, а может больше. Я предполагаю, что срок пребывания там наших военных измеряется неделями. Это при условии, если не изменится ситуация кардинально с нашей стороны или российской" , - сказал Ступак.

По его словам, ситуация может измениться, если, например, российская сторона исчерпает ресурс и больше не сможет наступать, или Украина подбросит ресурсы и сможет еще больше оказывать сопротивление.

"Но, мне кажется, при той ситуации, которая есть, мы в течение нескольких недель должны выйти из города", - считает эксперт.