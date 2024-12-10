С начала суток почти 100 боев. В Генштабе рассказали, что происходит на фронте

На фронте с начала суток, 10 декабря, произошло 99 боевых столкновений. Больше всего российские оккупанты атакуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Возле населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Четыре боестолкновения закончились, еще три - продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз возле населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Ямполевка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины. Незавершенными остались пять атак противника.

Силы обороны отразили одну атаку россиян возле Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал пять раз неподалеку от населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 14 атак, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Кураховском направлении враг 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее. Шесть боестолкновений завершено, еще восемь - продолжаются до сих пор. Кроме того, на направлении активно действовала авиация противника, авиаудары подверглись Улакли, Алексеевка и Константинополь, всего было сброшено 13 КАБов.

На Времивском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших войск возле Веселой Рощи, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки, в направлениях Новоселки и Зеленого Поля, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Также россияне нанесли авиаудары по Алексеевке и Константинополю, применив шесть КАБ.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника, противник успеха не имел.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 11 атак российских захватчиков, еще три атаки продолжаются. Противник совершил более 110 обстрелов.