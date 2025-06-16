Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска пытаются взять Константиновку Донецкой области в кольцо с трех направлений. Сейчас там идут ожесточенные бои.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений уже давно.
"Если раньше они пытались зайти в нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часового Яра - там, где прорвутся первыми, но за полтора года они не смогли достичь успеха ни на одном из них. Сейчас они пытаются зайти с Покровского направления, а именно, через трассу Покровск-Константиновка и продвинуться дальше. Вот там идут ожесточенные бои", - рассказал Трегубов.
Спикер отметил, что на Покровском направлении были сосредоточены наибольшие силы противника.
По данным Генштаба, украинские воины продолжают сдерживать российских оккупантов на ряде направлений. В частности, это касается и нового направления - Северо-Слобожанского.
По информации военного командования, с начала суток 16 июня на фронте зафиксировали 99 боевых столкновений. При этом россияне атаковали громады приграничных населенных пунктов.
В частности, на Покровском направлении российские захватчики совершили 32 попытки вытеснить бойцов ВСУ с занимаемых позиций.
Как рассказали в ОСГВ "Хортица", российские оккупанты усилили наступательную активность на семи направлениях фронта, что свидетельствует о "летнем оживлении" боевых действий.
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