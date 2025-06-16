RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений, - ОСГВ "Хортица"

Архивное фото: россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска пытаются взять Константиновку Донецкой области в кольцо с трех направлений. Сейчас там идут ожесточенные бои.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений уже давно.

"Если раньше они пытались зайти в нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часового Яра - там, где прорвутся первыми, но за полтора года они не смогли достичь успеха ни на одном из них. Сейчас они пытаются зайти с Покровского направления, а именно, через трассу Покровск-Константиновка и продвинуться дальше. Вот там идут ожесточенные бои", - рассказал Трегубов.

Спикер отметил, что на Покровском направлении были сосредоточены наибольшие силы противника.

 

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские воины продолжают сдерживать российских оккупантов на ряде направлений. В частности, это касается и нового направления - Северо-Слобожанского.

По информации военного командования, с начала суток 16 июня на фронте зафиксировали 99 боевых столкновений. При этом россияне атаковали громады приграничных населенных пунктов.

В частности, на Покровском направлении российские захватчики совершили 32 попытки вытеснить бойцов ВСУ с занимаемых позиций.

Как рассказали в ОСГВ "Хортица", российские оккупанты усилили наступательную активность на семи направлениях фронта, что свидетельствует о "летнем оживлении" боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьКонстантиновкаВойна в Украине