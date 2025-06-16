Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагаються взяти Костянтинівку Донецької області у кільце з трьох напрямків. Зараз там йдуть запеклі бої.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків вже давно.
"Якщо раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру - там, де прорвуться першими, але за півтора року вони не змогли досягти успіху на жодному з них. Зараз вони намагаються зайти з Покровського напрямку, а саме, через трасу Покровськ-Костянтинівка і просунутися далі. Ось там йдуть запеклі бої", - розповів Трегубов.
Речник зазначив, що на Покровському напрямку були зосереджені найбільші сили противника.
За даними Генштабу, українські воїни продовжують стримувати російських окупантів на низці напрямків. Зокрема, це стосується і нового напрямку - Північно-Слобожанського.
За інформацією військового командування, від початку доби 16 червня на фронті зафіксували 99 бойових зіткнень. При цьому росіяни атакували громади прикордонних населених пунктів.
Зокрема, на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби витіснити бійців ЗСУ із займаних позицій.
Як розповіли в ОСУВ "Хортиця", російські окупанти посилили наступальну активність на семи напрямках фронту, що свідчить про "літнє пожвавлення" бойових дій.
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