На фронте "летнее оживление". Активность РФ возросла на семи направлениях, - ОСУВ "Хортица"

Российские оккупанты усилили наступательную активность на семи направлениях фронта, что свидетельствует о "летнем оживлении" боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова на телемарафоне

"Если мы берем только предыдущий день, то 46 атак на Покровском направлении, 32 - на Новопавловском. Это очень много для Новопавловского, на нем особая активность врага сейчас. 14 - Лиманское, 11 - Купянское, 7 - Харьковское. Тоже для Харьковского крайне нехарактерно. 15 - Торецкий, 10 - Краматорский.", - отметил Трегубов.

По его словам, наиболее интенсивные боевые действия происходят на Покровском направлении, где враг сосредоточил несколько общевойсковых армий с полной номенклатурой техники.

"Это все на самом деле высокая активность, это свидетельствует о том, что мы имеем вот такое летнее оживление, которого мы ожидали и которое, в принципе, анонсировалось", - отметил Трегубов.

Однако попытки взять под контроль город Покровск закончились для оккупантов поражением с большими потерями.

"Сейчас часть их группировки, которую мы считаем частью Покровского направления, идет на запад и пытается прорваться в направлении Днепропетровской области, часть пытается идти наоборот в восточной части этого направления, прорываться на север за трассу Покровск-Константиновка, чтобы дальше там делать какие-то продвижения", - добавил представитель группировки.

Трегубов также сообщил, что враг активно применяет малые пехотные группы и легкую технику, часто проникая в украинские позиции через лесопосадки.

Во время обстрелов оккупанты используют корректируемые авиабомбы (КАБ), однако их эффективность остается низкой.