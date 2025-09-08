Россияне пытаются установить огневой контроль над окрестностями Славянска, - ВСУ

Бельский подтвердил, что российские оккупанты продолжают попытки получить огневой контроль над северными окраинами Славянска.

"У оккупантов стояла и стоит задача на весенне-летнюю кампанию. По сути, летняя кампания сейчас еще продолжается. Они широко анонсировали ее, это взятие под контроль всей территории "ДНР" и "освобождение" крупных городов, населенных пунктов: это Славянск, Краматорск, Покровск, Мирноград, и они очень хотят захватить Славянск. Тем более с 2014 года Славянск - это для них фетиш своеобразный", - рассказал спикер.

По его словам, российские войска пытаются обойти Лиман с разных направлений, чтобы в дальнейшем продвинуться в сторону Славянска. Они действуют с северо-востока - из района Северска и Лимана, а также пытаются атаковать с юга и северо-запада.

"Сначала они хотят взять Лиман, а затем продвинуться к Райгородку, Николаевке и непосредственно к окраинам Славянска, или же через Святогорск спуститься вниз. Также возможно направление через Краматорск - уже с юга", - пояснил Бельский.

Несмотря на усиление атак, Силы обороны Украины сдерживают наступление, однако, по словам спикера, давление со стороны российских войск растет.

"У них ничего не получается, поэтому сейчас высшее руководство РФ давит, и они вынуждены усиливать натиск", - отметил он.

Относительно FPV-дронов, Бельский отметил, что россияне активно используют их на направлении Лиман-Райгородок-Славянск, но существенного роста интенсивности применения не зафиксировано.

"Они постоянно применяют обычные FPV, а также все больше FPV-дронов на оптоволокне", - добавил спикер.