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Россияне пытаются обнаружить "кротов" с помощью атак дронов: Ким раскрыл подробности

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 19:35
Россияне пытаются обнаружить "кротов" с помощью атак дронов: Ким раскрыл подробности Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные пытаются обнаружить, кто "сливает" украинской стороне информацию о применении иранских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"У меня создается впечатление, что оккупанты уже не первый авианалет пытаются выявить наши каналы информирования", - написал Ким.

Он пояснил, что россияне через разные каналы предоставляют разную информацию о количестве вылетевших или уже сбитых дронов. Например, через один канал "сливают", что летят 30, через другой 25 или 20, так же и со сбитыми.

После этого, по словам Кима, россияне все же выпускают несколько "просроченных мопедов", чтобы как-то подкрепить эту информацию, и наблюдают за тем, по какому каналу информация попадет в украинские источники. Однако глава Николаевской ОВА заверил, что россиянам не удастся осуществить этот замысел.

"Это делается понятно зачем. Наши глаза вам не по зубам", - заверил Ким.

Напомним, в воздушных силах ВСУ рассказали, почему россияне делают атаки дронами на Украину именно ночью .

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