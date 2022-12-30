Росіяни намагаються виявити "кротів" за допомогою атак дронів: Кім розкрив подробиці
Російські військові намагаються виявити, хто "зливає" українській стороні інформацію про застосування іранських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"У мене складається враження, що окупанти вже не перший авіаналіт намагаються виявити наші канали інформування", - написав Кім.
Він пояснив, що росіяни через різні канали надають різну інформацію про кількість дронів, що вилетіли чи то вже збитих. Наприклад, через один канал "зливають", що летить 30, через інший 25 чи 20, так само і зі збитими.
Після цього, за словами Кіма, росіяни все ж випускають декілька "прострочених мопедів", щоб якось підкріпити цю інформацію, і спостерігають за тим, з якого каналу інформація потрапить до українських джерел. Проте голова Миколаївської ОВА запевнив, що росіянам не вдасться здійснити цей задум.
"Це робиться зрозуміло навіщо. Наші очі вам не по зубах", - запевнив Кім.
Нагадаємо, в повітряних силах ЗСУ розповіли чому росіяни роблять атаки дронами на Україну саме в ночі.
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