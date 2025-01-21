Россияне начали чаще обстреливать две приграничные области: в ВСУ назвали причину

Ситуация на фронте

На фронте российско-украинской войны продолжает складываться напряженная ситуация.

За минувшие сутки произошло более 150 боевых столкновений, больше всего - в районе Покровска.

Тем временем в Курской области украинские войска отбили массированный штурм россиян.

А командование РФ все чаще отправляет личный состав в "мясные" штурмы.

Полковник Мысник отметил, что российская армия постоянно меняет технические характеристики и маршруты ударных дронов, которыми она атакует Украину.

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