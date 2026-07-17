Россияне пытаются создать "зону контроля" вдоль госграницы Украины, - Трегубов

Российские оккупанты пытаются создать так называемую "зону контроля" вдоль всей госграницы Украины. Для этого враг использует тактику малых пехотных групп и ищет новые точки для вклинения на фронте.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил в эфире марафона "Единые новости".
По его словам, ситуация в зоне ответственности группировки остается интенсивной. Главными точками приложения усилий для россиян являются Лиманское и Купянское направления.
Оккупанты пытаются давить и на новых участках границы. Сейчас актуальна угроза в сторону поселка Казачья Лопань в Харьковской области, где захватчики пытаются инфильтрироваться через госграницу. Подобные попытки вклиниться в новых точках ранее фиксировались также в районах Дегтярного и Сотницкого Казачка.
"Россияне делают то, что и делали - бьются головой о те же стены, но голова у них достаточно крепкая", - констатировал Трегубов.
Он отметил, что у российских войск сейчас идет пик летней наступательной кампании, поэтому у них достаточное количество боеприпасов и резервов для активного продвижения. Также враг существенно нарастил использование управляемых авиационных бомб (КАБ).
"И останавливаются они, в первую очередь, за счет хорошо оборудованных позиций и эффективно отлаженной линии дронов, эффективно отлаженной kill-зоны. Конечно, есть и минусы - они все еще имеют большое численное преимущество", - добавил Трегубов.
Спикер заявил, что оккупанты не рискуют привлекать большие колонны бронетехники, ведь их уничтожат еще на подступах, и продолжают действовать исключительно малыми пехотными группами. По его словам, подобная тактика врага не изменится, пока на фронте не произойдет технологический перелом.
Напомним, российский диктатор может расширить военную агрессию против других государств. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Россия не одержит победу в Украине, Путин станет значительно опаснее не только для Украины, но и для всего мира.
Также Зеленский предостерег, что Россия наращивает свои ракетные возможности. По его словам, страна-агрессор сможет наносить удары баллистике на расстояние до 5000 км, что позволит ей атаковать любой город в Европе.