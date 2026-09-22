Оккупанты снова лезут через газопровод на Сумщине, - ISW

Российские войска два дня подряд пытались прорвать украинскую оборону на нескольких участках фронта, но почти нигде это им не удалось. Горячее всего - на Сумщине, Харьковщине и возле Донетчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Оккупанты снова лезут через газопровод

На севере Сумской области россияне возобновили попытки проникнуть на украинскую территорию через газопровод "Уренгой - Помары - Ужгород" со стороны Суджи.

По данным украинских военных, за последнюю неделю оккупанты дважды пытались использовать трубу для таких вылазок. Продвинуться им так и не удалось.

На Харьковщине российские войска недавно продвинулись в Волчанске . Украинские силы в ответ наносили удары по позициям врага в южной части города.

Фото: ситуация на Харьковском направлении (understandingwar.org)

В то же время, заявления России о захвате населенных пунктов Пильная и Новоалександровка аналитики ISW оценивают критически. По их данным, подразделения РФ находятся на значительном расстоянии от этих деревень.

Лиман и Славянское направление

У Лимана украинские военные продолжают контрнаступательные действия против группировки врага. 20 и 21 сентября россияне атаковали на этом направлении, но подтвержденных продвижений не было.

Фото: ситуация на Лиманском направлении (understandingwar.org)

На Славянском направлении оккупанты также пытались атаковать вблизи Кривой Луки и в сторону Николаевки. Удачи это им не принесло.

Россияне при этом усиливают применение дронов, артиллерии и авиации – готовят поле боя для последующих попыток прорыва.

Около Константиновки войска РФ продолжали наступательные действия к западу и юго-западу от города. Впрочем, 20 и 21 сентября подтвержденное продвижение там не зафиксировали.

Российская авиация в это время наносила удары по украинским позициям и инфраструктуре в районе.

На Добропольском направлении оккупанты пытаются проникать небольшими группами и поддерживают атаки авиаударами. Украинские дроны мешают им закрепиться на захваченных позициях.

ISW подчеркивает, что, несмотря на высокий темп атак именно на этом направлении подтвержденных достижений у россиян там немного.

Напомним, во время наступательной операции "Вивальди" на севере Донбасса Третий армейский корпус ВСУ впервые в мире десантировал наземный робототехнический комплекс-камикадзе более чем на 10 километров в тыл врага.