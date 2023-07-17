Россия может активизировать наступление на двух направлениях фронта: что известно

"Они (россияне - ред.) имеют определенный успех на Лиманском и на Купянском направлениях. Еще они также пытаются активно наступать в районе Авдеевки, это Донецкое направление, но пока у них там не получается. На Лиманском и на Купянском направлениях они имеют определенный успех пока на тактическом уровне. Но они, очевидно, будут прилагать усилия, наращивать их для того, чтобы развить его", - сказал он.

Эксперт отметил, что на Купянском направлении оккупанты пытаются выйти к реке Оскол в районе Купянск-Узловой, на отрезке до Боровой.

На Лиманском направлении ближайшей задачей захватчиков, вероятно, является выход на реку Черный Жеребец, а дальше "сворачивание" обороны украинских бойцов по левому берегу Северского Донца, до Дроновки и Ямполя.

Тем временем на Авдеевском направлении оккупанты и дальше пытаются обойти Авдеевку с севера и юга, но нигде не имеют успеха.

"Я думаю, что они будут наращивать усилия на Купянском направлении. Там они пока создают удобные условия для своей большей активизации. Кроме того, они могут нарастить усилия на Лиманском направлении. В течение последней недели противник также подтянул резервы в районе Бахмута и может там усилить интенсивность контратак", - сказал Машовец.

Ситуация на востоке

Украинские военные освободили 7 кв. км на Бахмутском направлении за прошедшую неделю.

При этом оккупанты активно наступают на Купянском направлении. Они пытаются искать слабые места в украинской обороне и ведут штурмовые действия, чтобы попытаться вытеснить наши подразделения за барьерный рубеж реки Оскол.

Между тем, на Лиманском направлении захватчики пытаются вести безуспешные штурмовые действия, чтобы вытеснить ВСУ в районе Серебрянского леса.

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